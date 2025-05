Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais promoverá oficina para discutir segurança alimentar em Anápolis

Objetivo da oficina é promover um espaço de diálogo entre representantes governamentais, a fim de aprofundar e concluir o diagnóstico alimentar, identificando prioridades e novas medidas a serem implementadas na cidade

A população poderá participar, nesta quinta-feira (15), da oficina “Estratégia Alimenta Cidades”, que apresentará um diagnóstico atualizado das ações sociais voltadas à alimentação no município. O evento será gratuito e aberto ao público, das 8h às 17h, no Senai Roberto Mange, localizado no bairro Jundiaí.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, por meio da Diretoria de Proteção Básica, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Ministério das Cidades e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

A programação, aberta ao público, contará com credenciamento, café da manhã, cerimônia de abertura, apresentações de estratégias, trabalhos em grupo sobre o diagnóstico alimentar, almoço, discussão sobre os novos encaminhamentos e, por fim, um lanche.

Durante o evento, também será discutida a regulamentação de leis relacionadas à segurança alimentar no município, como, por exemplo, a efetivação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, o objetivo da oficina é promover um espaço de diálogo entre representantes governamentais, a fim de aprofundar e concluir o diagnóstico alimentar, identificando prioridades e novas medidas a serem implementadas na cidade.

De acordo com dados de 2024, registrados em Anápolis pela Diretoria de Proteção Básica, no ano passado foram identificadas cerca de 467 crianças com magreza acentuada, com idades entre 0 e 7 anos, e 1.244 crianças, na mesma faixa etária, com excesso de peso.

As informações coletadas contribuem para a elaboração de um diagnóstico da situação alimentar e, posteriormente, para a criação de um plano que garanta melhorias nessa área.