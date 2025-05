Quarta Cultural celebra o Dia das Mães com recital e exposição no Teatro Municipal

Evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e terá início às 19h, no Teatro Municipal de Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com décadas de tradição, a Escola de Música de Anápolis é referência no ensino musical do município. Oferecendo aulas de canto, instrumentos e teoria musical, a instituição revela talentos, promove a formação artística e incentiva a sensibilidade musical em crianças, jovens e adultos.

Já a Escola de Artes de Anápolis reúne alunos de diversas faixas etárias, que desenvolvem habilidades em desenho, pintura, escultura e outras linguagens visuais. É um espaço de experimentação criativa, onde surgem novos talentos, valorizando a expressão individual e contribuindo para o fortalecimento da cultura local.

Simultaneamente, na parte externa do Teatro, será realizada a Feira Cultural, que contará com Praça Gastronômica. A entrada no evento é gratuita, sujeita à lotação do espaço.