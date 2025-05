Começa desassoreamento do Rio das Antas para prevenir enchentes

Iniciativa tem como principal objetivo reduzir os riscos de enchentes com a chegada do período chuvoso, além de preservar o ecossistema local e garantir mais segurança à população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A atividade contou com a presença do secretário da pasta, Thiago de Sá, do subsecretário de Meio Ambiente, Thiago Vitorino, e de representantes do Ministério Público.

Durante a visita técnica, foram avaliadas as condições das margens do rio e identificadas áreas com possíveis ocupações irregulares. Esses locais estão sendo analisados para definição dos procedimentos legais que deverão ser adotados.

De acordo com o subsecretário Thiago Vitorino, as ações integram o plano de macrodrenagem do município, voltado à prevenção de alagamentos. “As medidas propostas durante a vistoria fazem parte do plano de macrodrenagem da cidade para evitar alagamentos e também incluem uma ação de reflorestamento às margens do Córrego das Antas, com o objetivo de prevenir enchentes e o assoreamento do lago do parque”, explicou.