Prefeitura de Anápolis deve iniciar chamamento para o projeto Construindo Sonhos ainda neste ano

Previsão é de que, ainda neste ano, seja iniciado o chamamento para a construção de mais de 2 mil unidades e que cerca de 10 mil famílias sejam contempladas em até quatro anos pelo projeto (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A iniciativa faz parte das propostas de habitação elaboradas pela gestão, com o objetivo de garantir moradia para famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo facilidades por meio de condições especiais, como a compra do imóvel sem entrada e com valor de parcela social.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, já viabilizou 35 áreas para 6.500 moradias.

Outros espaços também estão em estudo e serão liberados para que o projeto alcance a construção de 10 mil imóveis no total.

A previsão é de que, ainda neste ano, seja iniciado o chamamento para a construção de mais de 2 mil unidades e que cerca de 10 mil famílias sejam contempladas em até quatro anos pelo projeto.

O Projeto Construindo Sonhos deverá beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade e que não possuem moradia própria, como mulheres vítimas de violência e mães solo com mais de um filho.

Poderão participar da seleção, prioritariamente, famílias que estiverem com o Cadastro Único atualizado.