Confira quais são os atendimentos oferecidos na Unidade de Saúde da Mulher

Local conta com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, ginecologistas, obstetras de alto risco, urologistas e nutricionistas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O local conta com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, ginecologistas, obstetras de alto risco, urologistas e nutricionistas, preparada para oferecer um atendimento de qualidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os procedimentos e consultas são realizados por profissionais capacitados, com foco na excelência do serviço prestado.

Consultas ginecológicas

Na Unidade de Saúde da Mulher, são oferecidos atendimentos ginecológicos clínicos e obstétricos de alto risco e consultas com mastologista. As consultas podem ser solicitadas pelo Zap da Prefeitura ou pela Unidade Básica de Saúde (UBS).

O procedimento de inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU), bem como outras consultas que envolvem procedimentos ginecológicos, podem ser agendados na unidade. Quando necessário, a paciente é encaminhada para outras unidades de saúde, e o retorno é agendado na própria unidade.

Exames de diagnóstico

Diversos exames podem ser realizados na unidade, como ultrassonografia transvaginal, pélvica, obstétrica e mamária. As ultrassonografias podem ser solicitadas pelo Zap da Prefeitura ou na Unidade Básica de Saúde (UBS). O exame de colpocitologia também está disponível, mediante pedido médico.

Procedimentos ginecológicos

A unidade oferece diversos procedimentos ginecológicos, como biópsias de vulva e de colo, colposcopia com biópsia, cauterização de vulva e de colo e exérese de pólipos. O agendamento desses procedimentos é feito diretamente na unidade, sendo necessário encaminhamento médico para a marcação.