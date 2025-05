Filmes nacionais e estrangeiro estreiam no Cine Teatro São Joaquim

Rita Lee, em frame do filme “Ritas” (Biônica Filmes/Paris Filmes/Divulgação)

O Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria da Cultura, na cidade de Goiás, divulga sua programação de cinema de 7 e 8 de junho. Na grade, serão exibidos dois filmes brasileiros: Ritas, dirigido por Oswaldo Santana, e Homem com H, de Esmir Filho.

Completando a programação, entra em cartaz o grande lançamento mundial Missão: Impossível – O Acerto Final, novo capítulo da consagrada franquia estrelada por Tom Cruise e dirigido por Christopher McQuarrie. Os ingressos para as sessões custam R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia-entrada), com pagamentos em dinheiro ou via Pix.

A iniciativa reforça o compromisso do Cine Teatro São Joaquim em oferecer uma programação diversificada, que valoriza o cinema nacional e, ao mesmo tempo, conecta o público local às grandes estreias internacionais.

Sinopses

Missão: Impossível – O Acerto Final (2025, EUA, 14 anos, 171 min, dir: Christopher McQuarrie)

Ethan Hunt (Tom Cruise) e sua equipe estão em uma missão para encontrar e destruir uma IA conhecida como The Entity.

Ritas (2025, Brasil, 14 anos, 83 min, dir: Oswaldo Santana)

É no processo de “arqueologia pessoal”, que se apresenta através das brechas da vida, que a cantora Rita Lee narra o que todos veem, de uma maneira que ninguém jamais viu: Rita poeta, compositora, instrumentista, escritora, eremita e musa.

Homem com H (2025, Brasil, 16 anos, 130 min, dir: Esmir Filho)

A história de Ney Matogrosso ganha vida em “Homem com H”, que retrata sua jornada da infância rebelde ao estrelato. Filho de militar, enfrenta conflitos que moldam sua arte. Brilha no Secos e Molhados e, em carreira solo, se reinventa.

Cine Teatro São Joaquim – Programação de 7 e 8/06

Sábado (07/06)

14h – Ritas (14 Anos)

15h40 – Homem com H (16 Anos)

18h10 – Missão: Impossível – O Acerto Final (14 Anos)

Domingo (08/06)

14h – Missão: Impossível – O Acerto Final (14 Anos)

17h10 – Ritas (14 Anos)

18h50 – Homem com H (16 Anos)

Local: Cine Teatro São Joaquim – cidade de Goiás

Ingressos: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia), com pagamento em dinheiro e Pix