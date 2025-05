Vilela conhece modelo finlandês de acesso à educação e cultura via tecnologia Daniel Vilela conhece modelo finlandês que usa tecnologia para ampliar acesso à educação e à cultura

Vice-governador lidera missão internacional em busca de soluções inovadoras para aprimorar serviços públicos e democratizar o conhecimento em Goiás (Fotos: Secti e Vice-governadoria)

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, conheceu, nesta sexta-feira (30/05), o modelo finlandês de utilização da tecnologia para ampliar o acesso à educação e à cultura. Em visita à Oodi, biblioteca digital localizada em Helsinque, que reúne um dos maiores acervos digitais do mundo, Daniel destacou a Finlândia como referência global na oferta de serviços públicos de excelência.

“A Finlândia é reconhecida por sua qualidade na educação, saúde, segurança pública e transporte coletivo. Viemos conhecer de perto esses modelos para que possamos levar esse conhecimento a Goiás”, afirmou o vice-governador, ao ressaltar que o objetivo é aprender com os modelos mais avançados do mundo e levar os conhecimentos para Goiás.

Inaugurada em 2018, a Oodi é visitada por milhares de pessoas todos os meses. O sucesso da instituição vai além da oferta de livros: o espaço proporciona experiências inovadoras e inclusivas.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto, ressaltou que o local conta com jogos, impressoras 3D, espaços maker, áreas infantis e ambientes voltados para famílias — promovendo inclusão digital e cultural, a exemplo das Escolas do Futuro de Goiás.

Segundo o secretário, a biblioteca é resultado de um processo participativo. “Os cidadãos foram ouvidos sobre o que gostariam de encontrar em uma biblioteca para frequentar sozinhos ou com suas famílias. O resultado é a democratização efetiva do acesso à educação e à cultura”, pontuou.

O espaço também dispõe de instrumentos musicais, estúdios de gravação, máquinas de costura abertas ao uso do público, estações de coworking e até um acervo de consoles e games, voltados à criatividade e ao bem-estar dos usuários.

Missão internacional

Liderada pelo vice-governador Daniel Vilela, comitiva goiana esteve em Helsinque, na Finlândia, para conhecer iniciativas públicas de excelência (Fotos: Secti e Vice-governadoria)

A missão internacional liderada por Daniel Vilela segue até o dia 4 de junho, com visitas a instituições e empresas de destaque na Finlândia e em Singapura. O objetivo é aprender com os modelos mais avançados do mundo, adaptá-los à realidade goiana e firmar possíveis parcerias estratégicas. A primeira parada da missão foi na Estônia, onde a comitiva goiana participou da e-Governance Conference 2025, um dos mais importantes fóruns internacionais sobre governo digital.