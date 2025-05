Cultura celebra adesão histórica de todos os municípios goianos à Pnab

Marco histórico: é a primeira vez que o estado alcança 100% de adesão à Pnab, resultado de esforço conjunto entre governo estadual, gestores municipais e agentes culturais (Foto: Kamilla Brandão/Secult-GO)

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) celebra uma conquista histórica para o setor cultural: os 246 municípios goianos formalizaram adesão à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab).

É a primeira vez que o Estado alcança 100% de adesão, resultado de um esforço conjunto entre o governo estadual, gestores municipais e agentes culturais.

Com a participação total, Goiás se consolida como referência nacional na articulação e implementação de políticas públicas voltadas à cultura, garantindo que todos os municípios estejam habilitados a acessar os recursos federais destinados à Pnab.

A projeção do valor a ser distribuído a todos os municípios do Estado, em cada etapa, é de R$ 38,9 milhões, totalizando mais de R$ 155 milhões ao longo dos quatro ciclos do programa, entre 2025 e 2029.

Esse montante de R$ 38,9 milhões será repassado pela União aos municípios anualmente, a cada ciclo. A distribuição desses recursos será feita de forma transparente, por meio de editais de fomento, prêmios ou bolsas pelos 246 municípios, fortalecendo a cultura em todo o território goiano. Cada município receberá uma quantia específica para aplicar conforme suas necessidades locais.

A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, destacou a importância do feito. Segundo ela, trata-se de um marco para a cultura goiana.

“A adesão de todos os 246 municípios à Pnab é histórica para Goiás”.

Para a secretária, esse fato demonstra o comprometimento do governo do Estado e dos gestores municipais com o fortalecimento do setor cultural e a valorização dos artistas, fazedores de cultura, garantindo que nenhum território fique de fora desse importante processo de descentralização dos recursos.

“É um avanço coletivo, que fizemos em conjunto com o escritório do Ministério da Cultura em Goiás, e que reforça o papel do Estado como referência nacional em políticas públicas para a cultura”, reforça.

A Política Nacional Aldir Blanc, instituída pela Lei nº 14.399/2022, visa a descentralizar os investimentos na cultura, promovendo a inclusão, o acesso e o fortalecimento das expressões culturais em todo o território nacional. Os recursos serão destinados a editais, prêmios, ações de formação, apoio a espaços culturais e outras iniciativas estruturantes.

O Governo de Goiás, por meio da Secult, seguirá acompanhando e orientando os municípios nas próximas etapas de execução da Pnab, reafirmando o compromisso com uma política cultural ampla, democrática e transformadora.