Pesquisa do Procon Anápolis aponta variação de até 100% no preço do tomate

O levantamento foi feito por equipes do Procon em seis estabelecimentos comerciais, analisando a diversidade de políticas de preços adotadas. Os supermercados pesquisados foram: Supermercado do Povo, Rio Vermelho, Oliveira, Floresta, Fernando e Super Vi.

Durante o levantamento, o item com maior variação de preço foi o tomate, com uma diferença de 100%. O menor valor foi encontrado no Supermercado Super Vi (R$ 4,99) e o maior, no Supermercado Floresta (R$ 9,99).

Outros produtos também apresentaram variações expressivas, como a água sanitária (89%), o sabão em pó (89%) e a banana (76%).

Nesta pesquisa, foram considerados os seguintes itens como parte da cesta básica: carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, pão francês, café em pó, frutas, açúcar, óleo e manteiga ou margarina, entre outros.

Cesta básica

O preço médio da cesta básica apresentou uma leve redução em relação ao mês anterior, passando de R$ 656,26 em junho para R$ 607,62 neste mês de julho.

O Procon alerta sobre a prática conhecida como “reduflação”, em que a quantidade ou o peso dos produtos é reduzido sem alteração no preço. Embora não seja considerada ilegal, a prática fere os princípios da transparência nas relações de consumo.

O órgão orienta os consumidores a compararem os preços por quilo ou litro, verificarem as embalagens com atenção, lerem sempre os rótulos e desconfiarem de preços aparentemente mais baixos. Recomenda ainda o consumo consciente, o planejamento de compras e que denúncias de irregularidades sejam feitas pelo número (62) 98551-8185 ou pelo Zap da Prefeitura: (62) 98551-6888.

Confira a tabela e o relatório da pesquisa na íntegra.