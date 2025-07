Processos seletivos para o Hospital Georges Hajjar estão chegando à etapa final

Está chegando a etapa final dos processos seletivos do Hospital Georges Hajjar. E com isso as convocações dos candidatos a todo vapor. Uma parte chamada para entrega de documentos e exames admissionais e outros para finalização dos quadros de vagas. Portanto o acompanhamento deve ser feito constantemente no site para não perder as datas e horários agendados.

Os candidatos convocados à entrega de documentação para admissão poderão comparecer nos horários agendados ou encaminhar a documentação através do link de documentos para admissão. Todavia, há um equipe para auxiliar e retirar dúvidas, se necessário.

Foi aberto um segundo edital para formação de algumas funções com quadros de vagas em aberto ainda, dentre elas: Enfermeiro CME, Enfermeiro da Qualidade, Enfermeiro Rotina (SCIH/ NVH), Assistente de Faturamento, Assistente de Faturamento, Auxiliar de Limpeza, Oficial de Manutenção.

Para se candidatar basta acessa a página www.hmtj.org.br, acessar a unidade HOSPITAL GEORGES HAJJAR e clicar no link de inscrição.