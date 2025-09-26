Agehab entrega 862 apartamentos do Crédito Parceria em Valparaíso neste sábado (27/09)

Programa estadual destina subsídio no valor de R$ 51 mil às famílias para ajudar na entrada e reduzir parcelas do financiamento

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega, neste sábado (27/09), 862 unidades habitacionais construídas com auxílio do Crédito Parceria em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Serão realizadas três cerimônias, sendo a primeira às 8h30, no Condomínio Varandas Residencial Premier.

A segunda, às 9h30, vai beneficiar 239 famílias no Residencial Florata – Módulo II. A última entrega será realizada às 10h30, no Residencial Sierra Park I. Também receberão as chaves no local as famílias dos empreendimentos Atlas Ville II e Green Park V – Módulo B.

A modalidade Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria atende famílias com renda de até três salários mínimos. Por meio dela, o Governo de Goiás oferece subsídio de R$ 51 mil por família para ajudar na entrada ou na redução do valor das parcelas dos imóveis.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o programa representa um avanço concreto na vida das pessoas. “Ao ajudar na entrada, a modalidade estimula o mercado imobiliário e livra do aluguel a família que precisa. Sem esse auxílio, a pessoa não teria condições de adquirir a casa própria”, afirma Baldy.

Com o Crédito Parceria, o Governo de Goiás reafirma seu compromisso em promover inclusão social, garantir dignidade e fomentar o desenvolvimento habitacional, especialmente em regiões estratégicas como o Entorno do Distrito Federal.

Serviço

Assunto: Entrega de apartamentos do programa Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria em Valparaíso de Goiás

Data: 27/09/2025, sexta-feira

Evento 1

Local: Condomínio Varandas Residencial Premier

Horário: 8h30

Endereço: Rua Pedro II, s/n, Gleba III, Fazenda Taveira, Valparaíso de Goiás

Evento 2

Local: Residencial Florata Módulo II

Horário: 9h30

Endereço: Rua Sem Nome, Lote 10, s/n, Praia dos Amores, Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás

Evento 3

Local: Residencial Sierra Park I

Horário: 10h30

Endereço: Rua Minas Gerais, Quadra 03, Chácara 02 – Bairro Anhanguera, Valparaíso de Goiás

Agência Goiana de Habitação (Agehab) – Governo de Goiás