Pesquisa para Prêmio Mérito Empresarial já está em curso

CDL Anápolis abre votação popular pelo app. Premiação ocorre em 29 de novembro

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Anápolis já iniciou a etapa de pesquisa pública para o Mérito Empresarial 2025, considerada uma das mais tradicionais homenagens ao comércio local. Pelo aplicativo CDL Mais Você, a população pode votar nas empresas que mais se destacam até o dia 15 de outubro, concorrendo também a prêmios eleitorais ao longo do período.

Segundo o presidente da CDL, Wilmar Carvalho, o Mérito Empresarial surgiu como uma evolução do antigo Mérito Logista, com abrangência ampliada a prestadores de serviços e sem exigência de filiação. “Criamos o Mérito Empresarial para que todos os empresários participem, independente de ser associado à CDL”, afirmou Carvalho. Ele explicou que o processo de votação é aberto, eletrônico, e que “a votação está aberta até 15 de outubro e já foram sorteados iPhones, TV e voucher de mil reais para incentivar a participação”.

Voto popular e transparência

No aplicativo, os consumidores avaliam as empresas que conhecem ou frequentam. Carvalho detalhou: “Quando ele abre o aplicativo, digita a empresa que queira votar… aparece as empresas por segmento. Ele pode avaliar dez de cada vez e o app pausa por meia hora.” Cada número de celular só pode votar uma vez em determinada empresa, garantindo equidade. Ele reforçou que toda apuração é registrada em cartório para maior lisura do processo.

Também nessa etapa, os participantes entram em sorteios semanais com prêmios variados. “Os prêmios são sorteados semanalmente… é um incentivo para que a população anapolina participe das avaliações”, disse Carvalho.

Reconhecimento gratuito

A cerimônia de entrega ocorrerá em 29 de novembro, quando 50 empresas mais avaliadas serão agraciadas com troféus em noite de gala. Diferente de outras premiações, as empresas vencedoras não pagam nada — todo custeio é suportado pela CDL. “As empresas agraciadas recebem um troféu e dois vouchers de entrada. Se quiser levar colaboradores, compra ingressos adicionais. Não há cobrança pelo reconhecimento”, afirmou Carvalho.

Ele ressaltou também que a votação não depende de filiação: “Pode ser vencedor mesmo quem não é associado à CDL” e que a premiação estimula melhorias contínuas no atendimento e processos. Com mais de 1,7 milhão de avaliações registradas nas edições anteriores, segundo o site institucional da CDL Anápolis, o Mérito Empresarial é visto como um “Oscar do Comércio” na cidade. Um modelo já consolidado une participação cidadã, transparência cartorial e incentivo econômico para que os empreendedores de Anápolis busquem excelência e visibilidade.