“Alfredo Abrahão será nossa referência em ortopedia pediátrica”, anuncia Prefeitura de Anápolis

Apenas em dois dias de atendimento, já foram realizados quase 80 procedimentos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com a mudança, o município amplia sua rede de cuidados e passa a realizar procedimentos ortopédicos em crianças que, até então, precisavam ser encaminhadas para Goiânia ou cidades vizinhas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essa é mais uma conquista para Anápolis, que neste ano já ampliou o horário de atendimento nas Unidades de Saúde da Família (USFs), implantou o atendimento de portas abertas no Hospital Municipal Alfredo Abrahão e reforçou os serviços na UPA Pediátrica.

Segundo o prefeito Márcio Corrêa, o novo serviço consolida a cidade como referência em saúde na área.

“Nossa referência em ortopedia será o Hospital Alfredo Abrahão. Há mais de oito anos as crianças eram encaminhadas para realizar esse tipo de cirurgia em outros municípios. Agora, elas serão atendidas em Anápolis, o que representa mais um avanço na nossa rede de saúde”, destacou o chefe do Executivo.