Economia e Detran permitem quitação unificada de débitos atrasados de veículos

A Secretaria da Economia integrou o sistema interno de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) autuado ao Detran Goiás, permitindo a quitação unificada de débitos atrasados.

Com a atualização, a partir desta sexta-feira (03/10) o contribuinte pode pagar o IPVA autuado diretamente no portal de serviços do Governo de Goiás, o Expresso, junto com demais pendências do veículo, como licenciamento e multas.

O IPVA é autuado quando não foi pago dentro do prazo estabelecido no calendário de vencimento e foi lavrado um processo, constituindo o crédito tributário.

Antes, o dono de veículo com imposto autuado precisava emitir o Documento de Arrecadação da Receita Estadual (Dare) no site da Economia e outro boleto no sistema do Detran para débitos como licenciamento e multa.

Agora, basta emitir a guia única no link https://www.go.gov.br/servicos/servico/consultar-veiculo–ipva-multas-e-crlv.

Ao clicar no botão “Pagar”, o sistema do Detran consulta automaticamente a base da Secretaria da Economia, recupera o valor atualizado do IPVA e, em seguida, emite a guia (boleto ou Documento Único de Arrecadação), incluindo todos os débitos do período.

Com isso, o pagamento passa a ser feito em uma única guia que reúne todos os débitos do veículo, evitando que o contribuinte tenha que gerar uma guia específica para o IPVA autuado.

Na Economia, a integração envolveu a Superintendência de Informações Fiscais e a Superintendência de Tecnologia da Informação.

Pix

A integração dos sistemas no Portal Expresso também traz mais opções de meio de pagamento do IPVA autuado, incluindo Pix e cartão de crédito.

“A integração dos sistemas é uma mudança que facilita muito para o contribuinte, pois agora o proprietário pode quitar todos os débitos do veículo de uma vez”, explicou o superintendente de Informações Fiscais da Secretaria da Economia, Deibe Paiva Lima.

Segundo o superintendente, outro ganho é a possibilidade de utilizar Pix e cartão de crédito para quitar o IPVA autuado.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Economia – Governo de Goiás