Casamento Comunitário 2026 ganha nova oportunidade de inscrições

Com a atualização do cronograma, as inscrições poderão ser realizadas até dia 25 de maio (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Com a atualização do cronograma, as inscrições poderão ser realizadas até dia 25 de maio. A cerimônia do Casamento Comunitário está prevista para o dia 12 de setembro de 2026.

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na unidade do CRAS mais próxima da residência de um dos noivos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante distribuição de senhas.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, e permite aos participantes a oficialização gratuita da união civil.

Os participantes também terão direito à emissão gratuita da certidão de nascimento atualizada, um dos principais documentos exigidos para o casamento civil. O benefício também contempla pessoas registradas em outros estados, desde que residam em Anápolis há pelo menos seis meses.

Ficha de Inscrição

Formulário

Declaração de Hipossuficiência Econômica

Declaração de Indicação de Testemunha