Casamento Comunitário 2026 ganha nova oportunidade de inscrições
Com a atualização do cronograma, as inscrições poderão ser realizadas até dia 25 de maio (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)
Com a atualização do cronograma, as inscrições poderão ser realizadas até dia 25 de maio. A cerimônia do Casamento Comunitário está prevista para o dia 12 de setembro de 2026.
Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na unidade do CRAS mais próxima da residência de um dos noivos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante distribuição de senhas.
A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, e permite aos participantes a oficialização gratuita da união civil.
Os participantes também terão direito à emissão gratuita da certidão de nascimento atualizada, um dos principais documentos exigidos para o casamento civil. O benefício também contempla pessoas registradas em outros estados, desde que residam em Anápolis há pelo menos seis meses.
Declaração de Hipossuficiência Econômica