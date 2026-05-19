Procon Anápolis aponta variação de até 226% em itens da cesta básica

Durante a ação, os agentes do órgão visitaram seis estabelecimentos comerciais localizados em diferentes regiões da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante a ação, os agentes do órgão visitaram seis estabelecimentos comerciais localizados em diferentes regiões da cidade: Carrefour, Super Ponto Frios, Super Vi Atacado, Super Bom Preço, Super Comercial Vila Rica e Super Alvorada. Foram comparados o menor e o maior preço praticados para cada item, além do cálculo do preço médio registrado no período.

O produto que apresentou maior variação de preço foi o sabão em pó (800 g), com diferença de 226% entre os estabelecimentos. O menor valor encontrado foi de R$ 3,99, no Super Ponto Frios, enquanto o maior preço chegou a R$ 12,99, registrado no Carrefour e no Super Bom Preço.

Outros itens também apresentaram variações significativas, como banana prata (141%), sabonete (87%), tomate (72%), café em pó (62%) e pão francês (55%), reforçando a importância de o consumidor pesquisar os preços antes de realizar as compras.

O levantamento também apontou que o preço médio da cesta básica em maio ficou em R$ 680,84, um aumento de R$ 49,63 em relação ao mês de abril, quando o valor médio era de R$ 631,21. Segundo o Procon, um trabalhador que recebe o salário mínimo de R$ 1.621 compromete cerca de 42% da renda mensal com a alimentação básica.

Entre os produtos que registraram maior aumento no comparativo entre abril e maio estão a batata inglesa, com alta de 47%, e o tomate, com aumento de 22%. Já alguns itens apresentaram redução no preço médio, como banana prata (-23%) e café em pó (-10%).

Caso identifique irregularidades, o consumidor pode entrar em contato com o Procon Anápolis pelos telefones (62) 98551-8185 ou (62) 2604-0200. Os números são destinados exclusivamente para ligações, não sendo canais de atendimento via WhatsApp. A pesquisa completa está disponível para consulta no site da Prefeitura de Anápolis.