Prefeitura de Anápolis realiza pesquisas sobre deslocamento da população para atualização do Plano de Mobilidade Urbana

19 de maio de 2026
anapolis aerea

Pesquisas incluem entrevistas domiciliares, abordagens no transporte coletivo e contagem de veículos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis realizará, entre os dias 18 de maio e 03 de julho de 2026, uma série de pesquisas de tráfego e transporte que irão contribuir para a atualização do Plano de Mobilidade Urbana (Planmob) do município. O objetivo é compreender melhor como a população se desloca no dia a dia, e as informações coletadas servirão de base para a elaboração de propostas voltadas à melhoria da mobilidade, do trânsito e da qualidade de vida dos moradores da cidade.

Durante esse período, pesquisadores identificados com coletes e crachás irão visitar residências em diferentes regiões da cidade e também abordar usuários do transporte coletivo para aplicar questionários digitais sobre os hábitos de deslocamento da população. Entre os temas abordados estão o uso de ônibus, carros, bicicletas e outros meios de transporte, além dos trajetos mais frequentes realizados pelos moradores.

Além das entrevistas domiciliares e embarcadas, também serão realizados levantamentos de frequência e ocupação do transporte coletivo, assim como contagens do fluxo de veículos em pontos estratégicos do município. Nessas etapas, pesquisadores irão observar a lotação dos ônibus e contabilizar a quantidade de veículos que circulam em determinadas vias da cidade.

A participação da população será fundamental para que as equipes técnicas compreendam de forma mais precisa como os moradores se deslocam pela cidade, quais são os principais trajetos utilizados e as demandas mais recorrentes relacionadas à mobilidade urbana.

As pesquisas têm caráter exclusivamente informativo e de planejamento, sem qualquer finalidade de fiscalização ou aplicação de penalidades.

As ações integram a etapa de diagnóstico do Plano de Mobilidade Urbana, que faz parte do Estudo de Macroestruturação Urbana de Anápolis. O projeto reúne diferentes iniciativas de planejamento estratégico voltadas ao desenvolvimento sustentável da cidade, incluindo a revisão do Plano Diretor, a elaboração do Plano de Ação Climática, do Plano de Arborização Urbana e de um Masterplan para o município.

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