Prefeitura de Anápolis realiza pesquisas sobre deslocamento da população para atualização do Plano de Mobilidade Urbana

Pesquisas incluem entrevistas domiciliares, abordagens no transporte coletivo e contagem de veículos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Durante esse período, pesquisadores identificados com coletes e crachás irão visitar residências em diferentes regiões da cidade e também abordar usuários do transporte coletivo para aplicar questionários digitais sobre os hábitos de deslocamento da população. Entre os temas abordados estão o uso de ônibus, carros, bicicletas e outros meios de transporte, além dos trajetos mais frequentes realizados pelos moradores.

Além das entrevistas domiciliares e embarcadas, também serão realizados levantamentos de frequência e ocupação do transporte coletivo, assim como contagens do fluxo de veículos em pontos estratégicos do município. Nessas etapas, pesquisadores irão observar a lotação dos ônibus e contabilizar a quantidade de veículos que circulam em determinadas vias da cidade.

A participação da população será fundamental para que as equipes técnicas compreendam de forma mais precisa como os moradores se deslocam pela cidade, quais são os principais trajetos utilizados e as demandas mais recorrentes relacionadas à mobilidade urbana.

As pesquisas têm caráter exclusivamente informativo e de planejamento, sem qualquer finalidade de fiscalização ou aplicação de penalidades.

As ações integram a etapa de diagnóstico do Plano de Mobilidade Urbana, que faz parte do Estudo de Macroestruturação Urbana de Anápolis. O projeto reúne diferentes iniciativas de planejamento estratégico voltadas ao desenvolvimento sustentável da cidade, incluindo a revisão do Plano Diretor, a elaboração do Plano de Ação Climática, do Plano de Arborização Urbana e de um Masterplan para o município.