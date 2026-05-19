Governo articula criação da InvestGO para posicionar Goiás entre estados mais competitivos do país

O governador Daniel Vilela participou, nesta segunda-feira (18/05), de um workshop estratégico para tratar da criação da Agência de Atração de Investimentos do Estado de Goiás (InvestGO), iniciativa que pretende promover inovação e estimular a economia goiana.

Estruturada em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a agência atuará na captação de investimentos em áreas como indústria, logística, mineração, bioeconomia, agritech, data centers e economia digital.

“Apenas dez estados, entre os mais pujantes do país, têm sua própria agência. Goiás, líder no Brasil, não poderia ficar de fora. Através de uma consultoria do BID, estamos trazendo profissionais com expertise para contribuir na instalação dela”, ressaltou o governador durante o evento realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).

Segundo o chefe do Executivo goiano, “é um momento de troca de informações, de consolidação desse projeto, de apresentação do escopo da agência para o setor produtivo e das colaborações. Isso para que possamos alcançar um grau de profissionalismo alto no sentido de mantermos contatos internacionais, promover os produtos goianos, o estado e suas vocações, buscando investidores desejosos de estarem aqui”.

InvestGO Goiás

Vilela destaca que agência atuará na captação de investimentos em diversas áreas (Foto: Rômullo Carvalho)

A InvestGO contará com recursos do Tesouro Estadual e será estruturada de forma integrada entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).

Daniel Vilela explicou que a proposta é potencializar as vantagens competitivas já consolidadas em Goiás.

“Nossas vocações são todas identificadas e, através de escritórios com representantes que passarão por processo seletivo e análise de currículos, nossa agência buscará a captação de investidores”, destacou.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, afirmou que a agência será um novo instrumento de desenvolvimento econômico em um cenário de mudanças no ambiente tributário nacional.

“É um momento no país de discussão do fim dos incentivos fiscais. Por isso, é preciso repensar o Estado como fonte de fomento para o desenvolvimento e o crescimento. Estamos tentando encontrar novos instrumentos e a InvestGO surge em uma hora muito oportuna”, salientou.

Já titular da SIC, Joel Sant’Anna Braga Filho, destacou que a agência também terá papel importante na modernização da gestão pública e no fortalecimento do ambiente de negócios.

“Chega, principalmente, em um momento em que Goiás vive um boom de grandes investimentos. Os dados do último mês de março mostram que o Estado cresceu 7% no comércio na comparação com o mesmo período no ano anterior. Na indústria, o aumento foi de 15%. Ter o apoio do BID com esse projeto de financiamento irá melhorar todas as áreas”, pontuou.

Retorno esperado

Governo foca em desenvolvimento econômico em um cenário de mudanças no ambiente tributário nacional (Foto: Rômullo Carvalho)

Especialista e Líder em Comércio e Investimento do Setor de Integração e Comércio do BID, Leonardo Lahud classificou a proposta da InvestGO como abrangente e estratégica para ampliar a competitividade goiana.

“Dá ainda mais satisfação. Nosso projeto é uma linha com foco em competitividade e inovação com infraestrutura, justamente para criarmos condições adequadas para atração do investimento privado e para o fomento à atividade privada”, expressou.

O especialista também ressaltou que a estruturação da agência será contínua e deve gerar resultados expressivos na atração de capital privado para Goiás.

“Estamos na primeira semana e, evidentemente, o projeto não termina aqui. Definiremos estratégica, governança e diversos pontos em um processo contínuo. Com certeza, a InvestGO será um grande sucesso, um modelo de desenho institucional e atingirá o resultado imaginado de que, a cada dólar investido por Goiás na promoção e atração de investimentos, 56 dólares retornem para o Estado”, projetou.

Presidente da Fieg e anfitrião do workshop, André Rocha afirmou que a criação da agência representa um avanço na construção de uma política de desenvolvimento de longo prazo.