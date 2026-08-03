Hospital Georges Hajjar soma mais de 46 mil atendimentos no primeiro ano de funcionamento

3 de agosto de 2026
hospital georges hajjar

Unidade ampliou a capacidade da rede municipal de saúde com consultas, internações, exames e atendimentos multiprofissionais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Um ano após entrar em funcionamento, o Hospital Municipal Georges Hajjar (HMGH) já contabiliza 46.838 procedimentos e atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entregue pela gestão anterior sem condições de operar, a unidade só pôde abrir as portas à população depois de uma ampla reestruturação promovida pela Prefeitura de Anápolis, que recuperou a estrutura, instalou sistemas essenciais e equipou o hospital para o início das atividades.

Para viabilizar o início dos atendimentos, a Prefeitura executou uma série de intervenções estruturais, entre elas a recuperação da estrutura física, a instalação da central de gases medicinais, a aquisição de equipamentos, mobiliários e aparelhos de suporte à vida, além da adequação de setores essenciais ao funcionamento hospitalar. A unidade passou a atender efetivamente a população em 30 de julho de 2025, ampliando a capacidade da rede municipal de saúde.

O prefeito Márcio Corrêa afirma que os resultados alcançados ao longo deste primeiro ano demonstram o compromisso da gestão com a saúde pública. “Não bastava entregar um prédio. Era preciso colocar o hospital para funcionar. Recuperamos a estrutura, equipamos a unidade e garantimos que ela pudesse atender a população com segurança. Hoje, os milhares de procedimentos realizados demonstram que o Georges Hajjar passou a cumprir a missão para a qual foi construído”, destacou.

Os números do primeiro ano retratam a dimensão da assistência prestada. Foram 22.794 atendimentos médicos, 2.440 internações e 2.148 altas hospitalares, além de 14.356 atendimentos multiprofissionais nas áreas de psicologia, assistência social, fisioterapia e fonoaudiologia.

A estrutura também ampliou a oferta de exames e procedimentos especializados. Nesse período, o hospital realizou 1.578 tomografias, 2.209 exames de ultrassonografia com Doppler (USG + Ecodoppler), 574 ecocardiogramas e 739 procedimentos assistenciais, fortalecendo a capacidade de diagnóstico e acompanhamento dos pacientes atendidos pela rede municipal.

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