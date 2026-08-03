Prefeitura divulga programação de serviços urbanos para esta segunda-feira (3)

3 de agosto de 2026
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Cronograma contempla roçagem, capina, poda de grama, poda ornamental e manutenção asfáltica em diferentes regiões da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, divulgou a programação dos serviços urbanos que serão realizados nesta segunda-feira (3). As equipes atuarão em diversas regiões do município com ações de roçagem mecanizada, capina, poda de grama, poda ornamental e manutenção asfáltica.

Os serviços de roçagem mecanizada e capina serão executados nos residenciais Boa Esperança, Idelfonso Limírio e São Conrado, além da Vila Operária. As equipes também atenderão o Jardim das Américas – 1ª Etapa, o Bairro São João, o Parque São João e o Residencial Geovane Braga. Já a capina manual será realizada no Setor Central.

A programação de poda de grama contempla o Jardim Santa Cecília, Filostro Machado, Branápolis, Bairro Itamaraty, Jardim Silveira, Campos Elísios, Setor Industrial Aeroporto, Industrial Munir Calixto, Granville e Residencial Ipanema. Já a poda ornamental será realizada na Praça Abadia Daher e na Praça João Miranda da Silva.

Os serviços de manutenção asfáltica serão executados nos bairros Santo André, Ana Carolina, Jardim das Américas, Calixto Abraão, Chácaras Americanas, Frei Eustáquio, Alexandrina e Jardim das Oliveiras.

A Prefeitura reforça que o cronograma poderá sofrer alterações em função de demandas emergenciais.

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