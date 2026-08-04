Aplicativo Conecta Anápolis passa a oferecer novos serviços; confira as novidades

Atualização amplia funcionalidades nas áreas de Assistência Social, Bem-Estar Animal e Zeladoria Urbana (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Na área de Assistência Social, uma das novidades é a possibilidade de solicitar o cadastro e a atualização cadastral de famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) diretamente pelo Conecta Anápolis. A solicitação é feita pelo aplicativo, facilitando o acesso aos serviços e evitando que o cidadão precise se deslocar até uma unidade apenas para iniciar o atendimento.

O Bem-Estar Animal também ganhou uma nova funcionalidade. Os tutores podem cadastrar seus animais de estimação no aplicativo e informar o número da microchipagem, contribuindo para a identificação dos pets e fortalecendo as ações de proteção e cuidado desenvolvidas pelo município.

Nos serviços de zeladoria urbana, o Conecta Anápolis também recebeu melhorias. Solicitações de tapa-buracos, iluminação pública, limpeza, roçagem, poda de árvores e outros serviços podem ser registradas com a localização exata no mapa. A ferramenta permite que o cidadão indique o ponto preciso onde o atendimento é necessário, garantindo mais precisão no registro das demandas e mais agilidade na execução dos serviços pelas equipes da Prefeitura.

Além das novas funcionalidades, o Conecta Anápolis já reúne diversos serviços municipais, como agendamento de consultas na rede pública de saúde, emissão da segunda via do IPTU e de certidões, acompanhamento da lista de espera por vagas na educação, acesso ao Diário Oficial e às notícias do município. O aplicativo está disponível gratuitamente para Android e iOS e pode ser baixado nas lojas de aplicativos dos celulares.