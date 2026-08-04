Após diversas ações, segundo ciclo da Lei Aldir Blanc registra mais de 300 inscrições em Anápolis

Oficinas, ações de divulgação, plantões de atendimento e busca ativa ampliaram a participação de artistas e produtores culturais nos editais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Para ampliar o acesso aos editais, a secretaria promoveu oficinas de elaboração de projetos e portfólios, capacitação sobre acessibilidade em projetos culturais, entrevistas em emissoras de rádio e ações de divulgação. Durante todo o período de inscrições, a Biblioteca Zeca Batista também recebeu um plantão para esclarecimento de dúvidas aos interessados.

A programação ainda contou com uma edição da Quarta Cultural, realizada em parceria com o Comitê de Cultura de Goiás, que ofereceu palestra sobre a PNAB e atendimento individualizado aos fazedores de cultura. As iniciativas buscaram orientar artistas e produtores culturais sobre os critérios de participação e o processo de inscrição nos editais.

Para o diretor de eventos da Secretaria de Cultura e Turismo, Danilo da Costa e Silva, o aumento no número de inscrições demonstra o resultado das ações de aproximação com a comunidade cultural.

“Esse crescimento reflete o trabalho de divulgação e capacitação realizado pela secretaria. Buscamos orientar os fazedores de cultura em todas as etapas, desde a elaboração dos projetos até o esclarecimento de dúvidas, para ampliar a participação nos editais”, destacou.

Os interessados podem consultar a lista de inscritos e acompanhar o cronograma das próximas etapas do processo seletivo na plataforma Cultura em Rede (culturaemrede.anapolis.go.gov.br).