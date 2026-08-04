Após diversas ações, segundo ciclo da Lei Aldir Blanc registra mais de 300 inscrições em Anápolis

4 de agosto de 2026
bale anapolis

Oficinas, ações de divulgação, plantões de atendimento e busca ativa ampliaram a participação de artistas e produtores culturais nos editais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As inscrições para o segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em Anápolis registraram um crescimento expressivo. Os editais somaram mais de 300 inscrições, frente às 38 registradas no primeiro ciclo da política no município. O resultado é atribuído às ações de capacitação, divulgação e busca ativa promovidas pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Para ampliar o acesso aos editais, a secretaria promoveu oficinas de elaboração de projetos e portfólios, capacitação sobre acessibilidade em projetos culturais, entrevistas em emissoras de rádio e ações de divulgação. Durante todo o período de inscrições, a Biblioteca Zeca Batista também recebeu um plantão para esclarecimento de dúvidas aos interessados.

A programação ainda contou com uma edição da Quarta Cultural, realizada em parceria com o Comitê de Cultura de Goiás, que ofereceu palestra sobre a PNAB e atendimento individualizado aos fazedores de cultura. As iniciativas buscaram orientar artistas e produtores culturais sobre os critérios de participação e o processo de inscrição nos editais.

Para o diretor de eventos da Secretaria de Cultura e Turismo, Danilo da Costa e Silva, o aumento no número de inscrições demonstra o resultado das ações de aproximação com a comunidade cultural.

“Esse crescimento reflete o trabalho de divulgação e capacitação realizado pela secretaria. Buscamos orientar os fazedores de cultura em todas as etapas, desde a elaboração dos projetos até o esclarecimento de dúvidas, para ampliar a participação nos editais”, destacou.

Os interessados podem consultar a lista de inscritos e acompanhar o cronograma das próximas etapas do processo seletivo na plataforma Cultura em Rede (culturaemrede.anapolis.go.gov.br).

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