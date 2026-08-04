Prefeitura realiza audiências públicas para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2027

Primeira audiência acontece nesta quarta-feira (5), no Filostro, e será aberta à participação da população (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A primeira audiência pública será realizada nesta quarta-feira (5), às 8h, na Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo Lisboa, localizada na Rua Valéria Rezende, Quadra 46, no bairro Filostro.

As audiências atendem às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que prevê a participação popular no processo de elaboração das leis orçamentárias, garantindo mais transparência e permitindo que a comunidade contribua com a definição das prioridades da administração municipal.

Durante os encontros, a população poderá conhecer o processo de elaboração da LOA e apresentar sugestões que poderão ser consideradas na construção do orçamento municipal de 2027.