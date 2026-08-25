Confira a lista de alimentos para retirada dos kits da 5ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Etapa será realizada neste domingo (30) e terá como tema os 78 anos da Vila Jaiara, um dos bairros mais tradicionais de Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O kit padrão é composto pelo número de peito e pelo microchip de cronometragem, equipamento responsável pelo registro do tempo e do percurso dos atletas durante a prova. Já os kits promocionais, sorteados previamente entre os inscritos, incluem camiseta, viseira e sacochila personalizadas do evento.

A retirada dos materiais ocorrerá na quinta-feira (27), das 9h às 17h, exclusivamente para equipes; na sexta-feira (28), das 9h às 17h, para equipes e atletas avulsos; e no sábado (29), das 9h às 14h, apenas para atletas avulsos.

Para retirar o material, o atleta deverá apresentar documento oficial com foto e entregar o alimento não perecível correspondente à sua faixa de numeração de inscrição.

Confira as sugestões de alimentos:

1001 a 1500 – Achocolatado em pó 550g ou 600g (1 unidade)

1501 a 2000 – Aveia em flocos 500g (2 unidades)

2001 a 2500 – Café em pó 500g (1 unidade)

2501 a 3000 – Café em pó 500g (1 unidade)

3001 a 3500 – Extrato de tomate 300g (2 unidades)

3501 a 4000 – Bolacha recheada 300g (2 unidades)

4001 a 4500 – Feijão carioca 1kg (2 unidades)

4501 a 5000 – Farinha de mandioca 500g (3 unidades)

5001 a 5500 – Leite em pó 400g (1 unidade)

5501 a 6000 – Macarrão espaguete 500g (3 unidades)

6001 a 6500 – Milho de canjica 500g (2 unidades)

6501 a 7000 – Milho de pipoca 500g (2 unidades)

7001 a 7500 – Sardinha ao óleo 125g (2 unidades)

Todos os participantes receberão uma medalha de participação ao final da prova. A peça faz parte da coleção especial do Circuito Anapolino de Corrida de Rua, que traz fragmentos da bandeira de Anápolis. Ao concluir todas as etapas, os atletas poderão completar a bandeira com as medalhas recebidas ao longo do circuito.

A organização orienta os participantes a observarem atentamente a gramatura, a quantidade e a validade dos alimentos – mínimo de três meses – exigidos para a retirada dos materiais.