Sine Anápolis inicia semana com 538 vagas de emprego disponíveis

25 de agosto de 2026
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Para concorrer às oportunidades, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

O Sine Anápolis está com 538 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (24). As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e permanecem em atualização ao longo da semana, de acordo com o preenchimento das vagas já cadastradas e a inclusão de novos postos encaminhados pelas empresas. Para concorrer às oportunidades, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 99824-1419

Entre os destaques estão 72 vagas para auxiliar de limpeza, seis para operador de caixa, quatro para cozinheiro geral, quatro para motorista entregador e quatro para operador de máquinas fixas em geral.

Também há oportunidades para açougueiro, ajudante de lavador de automóvel, assistente de governanta, auxiliar de almoxarifado, caseiro, chapeiro, eletricista, garçom, gerente comercial, leiturista, montador de estrutura metálica, motorista de caminhão leve, padeiro, repositor de mercadorias, soldador e topógrafo. Há ainda três vagas para auxiliar de almoxarifado destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados podem procurar o Sine Anápolis, no Rápido do Anashopping, localizado na Avenida Universitária, nº 2.221, Vila Santa Isabel. No local, é possível consultar todas as vagas disponíveis no sistema, os requisitos de cada função e receber orientações para encaminhamento aos processos seletivos.

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