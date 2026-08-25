Nova sede do CMEI Air Borges é inaugurada nesta segunda (24)

Novo espaço irá atender 243 crianças da educação infantil, destas 85 são novas matrículas (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A entrega foi realizada pelo prefeito Márcio Corrêa, da primeira-dama, Carla Corrêa, da secretária municipal de Educação, Adriana Vilela, e de outras autoridades do município.

“Essa é uma demanda muito alta aqui na região e quando eu fiz a visita ao Cmei Air Borges percebi a questão da infraestrutura, que estava muito ruim, insalubre. Nós conseguimos hoje entregar essa unidade e, melhor, com mais vagas. Já no antigo prédio, será construída uma unidade completamente nova”, ressaltou o prefeito Márcio Corrêa.

O novo espaço conta com uma área total de 31.223,00 m², sendo 752,63 m² de área construída. A unidade foi planejada para atender as crianças com segurança e conforto e conta com oito salas amplas e revitalizadas, que atenderão as turmas do Infantil 1 ao 5; três dormitórios infantis; sala de apoio do Atendimento Educacional Especializado (AEE); playground de areia; pátio; refeitório; dois depósitos pedagógicos; além de áreas de serviço e atendimento para estudantes e profissionais da unidade, como banheiros funcional, infantil e PNE, cozinha, coordenação pedagógica, sala dos professores e estacionamento.

Antigo espaço

A antiga estrutura onde funcionava o Cmei Desembargador Air Borges, que já atendia 170 crianças da região, apresenta problemas técnicos, com deficiências estruturais, elétricas e hidráulicas, sendo que será necessária a demolição para a construção de uma nova sede.