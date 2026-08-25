Do futebol às artes marciais: Projeto Transformar está com mais de mil vagas para atividades esportivas gratuitas em Anápolis

25 de agosto de 2026
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Atividades são distribuídas em espaços esportivos, praças e equipamentos parceiros, com turmas em diferentes dias e horários (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, está com vagas disponíveis para o segundo semestre do Projeto Transformar, que oferece atividades esportivas gratuitas em diferentes regiões do município. Entre as opções estão futebol, futsal, voleibol, basquete, judô, jiu-jitsu, taekwondo, kickboxing, karatê, badminton, parabadminton, atletismo, handebol, treinamento funcional, musculação e assessoria de corrida.

As atividades são distribuídas em espaços esportivos, praças e equipamentos parceiros, com turmas em diferentes dias e horários. A quantidade de vagas e as faixas etárias variam conforme a modalidade e o núcleo escolhido.

No Centro de Iniciação Esportiva (CIE) Carlos Paste, na Vila Esperança, são oferecidas vagas para futsal, voleibol, judô, taekwondo, kickboxing e musculação. O futsal conta com 50 vagas, enquanto o voleibol oferece 40 vagas, divididas entre as categorias sub-10 misto e sub-14 misto. Também são disponibilizadas 40 vagas para judô, 40 para taekwondo e 55 para kickboxing.

No Ginásio Poliesportivo Gracinda Maria, no bairro Antônio Fernandes, há 50 vagas para futsal e 40 para voleibol, também nas categorias sub-10 misto e sub-14 misto. O espaço ainda oferece 40 vagas para judô, 40 para jiu-jitsu, 40 para taekwondo, 60 para kickboxing, além de 15 vagas para badminton e 15 para parabadminton.

No Jardim Alvorada, são 40 vagas para futsal, 30 para karatê e 20 para jiu-jitsu. No Morada Nova, há 60 vagas para futebol e 25 para treinamento funcional. Já no Summerville, estão disponíveis vagas para futsal e karatê, sendo 30 oportunidades para futsal.

No Adriana Parque, são 50 vagas para futebol; no Calixtópolis, outras 40 vagas para futebol; e no Bairro de Lourdes, são 30 vagas para treinamento funcional.

O União Vôlei, no Jundiaí Industrial, oferece 80 vagas para voleibol, com turmas a partir dos 11 anos. Na Estação do Esporte Vale das Laranjeiras, são 40 vagas para futsal. Já no Cras Filostro, há 12 vagas para jiu-jitsu, destinadas a participantes com 13 anos ou mais.

Na Estação do Esporte Lapa, são 27 vagas para futebol, sendo 12 para adolescentes de 12 a 15 anos e 15 para crianças de 6 a 11 anos. No IFG, no Residencial Reny Cury, são 20 vagas para basquete, enquanto o Nacri, no Novo Paraíso, oferece 45 vagas para karatê.

No espaço Hernest Heeger, no Parque dos Pirineus, são 20 vagas para atletismo. A Estação do Esporte Parque dos Pirineus conta com 20 vagas para treinamento funcional, e a Praça do Planetário oferece outras 30 vagas para funcional.

Novas turmas

O segundo semestre também contará com novas opções. No Ginásio Internacional Newton de Faria, serão abertas 15 vagas para atletismo, destinadas a crianças e adolescentes de 8 a 15 anos. As aulas serão realizadas às quartas e sextas-feiras, das 15h às 16h, com início em 2 de setembro.

Na Praça Martins, conhecida como Praça do Banco de Leite, na Vila São Joaquim, serão 60 vagas para treinamento funcional, com aulas às terças e quintas-feiras, das 7h às 8h, a partir de 1º de setembro.

Já no Hernest Heeger, no Parque dos Pirineus, serão disponibilizadas 25 vagas para handebol, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h45.

Matrículas

As matrículas são realizadas nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) responsáveis por cada região. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar cópia dos documentos pessoais do responsável e da criança, cópia do comprovante de endereço, Cadastro Único atualizado, declaração de matrícula escolar e atestado médico de aptidão para a prática esportiva.

Informações sobre dias, horários, faixa etária e disponibilidade de vagas das demais modalidades podem ser consultadas diretamente nas unidades responsáveis.

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