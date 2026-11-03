Baldinhos verdes chegam a milhares de pontos de Anápolis; meta é instalar mais de 10 mil dispositivos

baldinhos verdes

Dispositivos são colocados exclusivamente em áreas públicas, em locais definidos pelas equipes responsáveis pelo projeto. A retirada, os danos ou o descarte dos equipamentos podem comprometer o funcionamento da estratégia (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis já instalou 4.820 dos 10.322 dispositivos previstos para reforçar o combate à dengue, zika e chikungunya por meio do Método Wolbachia. O trabalho é realizado pelos agentes de Endemias, com previsão de conclusão até a segunda semana de novembro. Conhecidos como baldinhos verdes, eles carregam uma importante ferramenta no combate a essas doenças, pois permitem a liberação de ovos de mosquitos Aedes aegypti com uma bactéria que reduz a capacidade de transmissão dos vírus.

No entanto, a administração municipal alerta para o extravio de aproximadamente 500 dispositivos, o equivalente a quase 10% dos já instalados, e reforça o pedido para que a população colabore com a preservação dos equipamentos.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Anápolis em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ao todo, serão 5.161 pontos de instalação distribuídos pela cidade, cada um com dois Dispositivos de Liberação de Ovos (DLOs).

Os baldinhos contêm ovos do mosquito Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, presente naturalmente em diversas espécies de insetos. Após o desenvolvimento, os mosquitos saem dos recipientes e se reproduzem com os que já circulam pela cidade, transmitindo a bactéria às novas gerações. A Wolbachia dificulta a multiplicação dos vírus no organismo do mosquito, reduzindo sua capacidade de transmitir doenças. O método não envolve modificações genéticas.

Os dispositivos são colocados exclusivamente em áreas públicas, em locais definidos pelas equipes responsáveis pelo projeto. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores não retirem, abram ou mudem os baldinhos de lugar. A retirada, os danos ou o descarte dos equipamentos podem comprometer o funcionamento da estratégia.

Após a conclusão dessa etapa de instalação, as equipes continuarão realizando a manutenção, com a substituição periódica dos dispositivos por novos.

É importante ressaltar que mesmo com a implantação do método, os cuidados preventivos devem continuar. Eliminar recipientes que acumulam água, manter caixas-d’água bem fechadas e evitar possíveis criadouros do mosquito seguem sendo medidas importantes para combater a dengue, a zika e a chikungunya.

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