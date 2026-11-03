Reforma da UPA da Vila Esperança passa por fase de cobertura

Obra contemplará todas as áreas de atendimento ao paciente, desde a recepção até os setores de assistência, incluindo a revitalização das áreas de recepção, circulação, espera para exames, triagem e dos oito consultórios (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Atualmente a obra já conta com a conclusão da tubulação das instalações elétricas, lançamento do cabeamento, serviços de alvenaria e instalação da estrutura metálica do telhado.

As equipes de obras trabalham na estrutura, que segue avançando pelas etapas. A previsão é de que, ainda no início de novembro, seja concluído o assentamento do piso e, na sequência, seja realizado o lixamento da granitina, processo de nivelamento que remove imperfeições e nivela a massa de cimento, além da instalação das telhas.

Reforma da unidade

A obra, com investimento de mais de R$ 3 milhões, é fruto de uma união de emendas impositivas de vereadores e contemplará todas as áreas de atendimento ao paciente, desde a recepção até os setores de assistência, incluindo a revitalização das áreas de recepção, circulação, espera para exames, triagem e dos oito consultórios.

Os setores de emergência, diagnóstico e apoio também passarão por melhorias. Serão reformadas a sala verde, a sala de medicação, os espaços de raio X, tomografia e ultrassonografia, além da sala de recuperação, laboratório, sala de laudos, recepção de amostras, sala de coleta, farmácia, almoxarifado, cozinha, refeitório, área de preparo de alimentos e repouso médico.