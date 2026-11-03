Confira os bairros atendidos pelo Cata-treco de 3 a 6 de novembro

Para solicitar a coleta, os moradores podem entrar em contato pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 98551-6888, ou pelo aplicativo Conecta Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nesta etapa, serão atendidos Conjunto Habitacional Vila União, Jardim Calixto, Residencial Copacabana, Residencial do Trabalhador, Residencial Florença, Residencial Morumbi, Vila Mariana, Vila São Joaquim 1ª e 2ª Etapa, Vila São Vicente, Vivian Parque 1ª e 2ª Etapa, Jardim Samambaia, Jardim Goiano, Jardim Nações Unidas, Jardim Santa Cecília, Sítio de Recreio Presidente e Jibran El Hadj.

A programação inclui ainda Residencial São Vicente, Paraíso, Parque Calixtópolis 1ª e 2ª Etapa, Novo Paraíso, Parque das Primaveras, Residencial Reny Cury, Sítio de Recreio Vale das Laranjeiras, Setor Residencial Pedro Ludovico, Conjunto Habitacional Esperança 1ª e 2ª Etapa, Villa Residencial Pedro Ludovico e Residencial Pedro Ludovico.

O calendário é dividido por rotas para organizar o percurso das equipes e distribuir o atendimento entre as regiões da cidade. Após fazer a solicitação, o morador deve aguardar o período previsto para o atendimento do bairro e ficar atento ao telefone informado no cadastro, pois a equipe poderá entrar em contato para combinar a retirada.

Os objetos devem ser deixados, preferencialmente, em frente à residência ou no ponto previamente combinado. O serviço não recolhe lixo doméstico, entulho de obras nem restos de poda. Esses últimos podem ser levados gratuitamente ao Aterro Sanitário de Anápolis, que recebe até uma tonelada por dia.