Do aluguel à casa própria: histórias de famílias que conquistaram estabilidade e dignidade

Acesso à moradia digna marca o início de nova fase para famílias que agora têm um lar para chamar de seu (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

Para quem passa anos pagando aluguel, receber as chaves da casa própria significa muito mais do que mudar de endereço. É poder fazer planos sem a preocupação de ter que deixar o lugar onde vive, organizar as contas com mais tranquilidade e construir um futuro com a família. É assim com pais e mães de famílias de 80 municípios goianos alcançados pela modalidade Escrituras do Programa Pra Ter Onde Morar da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Das quase 20 mil famílias beneficiadas em Goiás, Ivaineide Dias Soares dos Santos, mãe solo de dois filhos, comemora a conquista que, para ela, tem significado especial. Ela conta que tentou participar do programa durante dois anos e só conseguiu concluir a inscrição depois que o prazo foi prorrogado. A persistência deu resultado, e a família foi contemplada com uma das moradias. “Eu já estava tentando há dois anos e, quando surgiu a oportunidade de fazer a inscrição novamente, pensei: vou tentar mais uma vez. É uma felicidade que nem sei explicar. Saber que meus filhos vão ter um lugar nosso, onde podemos construir nossa história, muda tudo”, comemora.

Para Wigner Paulo Lopes e a esposa, Lyandra Pires da Silva, a entrega também representa um alívio no orçamento familiar. Pais de duas crianças, eles enfrentaram um período de despesas elevadas com a saúde de um dos filhos, que nasceu prematuro. Agora, com a casa própria, poderão direcionar parte dos recursos antes destinados ao aluguel para outras necessidades da família.

“Quando a gente tem filhos, tudo o que queremos é oferecer o melhor para eles. Passamos por um período difícil, principalmente com as despesas do nosso filho, que nasceu prematuro. Por isso, receber essa casa significa muito. É uma preocupação a menos no orçamento e a oportunidade de dar mais estabilidade para nossa família. Estamos muito felizes e gratos por essa conquista”, detalha.

De acordo com o presidente da Agehab, Juliano Mendes, as histórias das duas famílias mostram diferentes motivos por trás de uma mesma conquista. “Para algumas, é a possibilidade de finalmente sair do aluguel; para outras, significa aliviar as despesas e ter mais tranquilidade para enfrentar os desafios do dia a dia”, declara o gestor.

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás