Sine Anápolis oferece oportunidades de emprego em 22 funções, incluindo área administrativa, motoristas e vagas PCD

Oportunidades contemplam diversos níveis de experiência e formação e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o preenchimento das vagas e a abertura de novas oportunidades (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Entre os principais destaques estão 110 vagas para auxiliar de cobrança, 17 para motorista carreteiro, 14 para empregado doméstico nos serviços gerais, nove para atendente balconista e oito para caseiro.

Também há oportunidades para ajudante de motorista, alinhador de pneus, auxiliar administrativo e de logística, eletricista, manobrista, garçom, recepcionista atendente, vendedor pracista, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de padeiro, cuidador de idosos, diretor administrativo, operador de telemarketing, passador de roupas, trabalhador no cultivo de flores e zelador.

A relação inclui ainda oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD), com uma vaga para zelador e uma para auxiliar administrativo.

Os interessados devem procurar o Sine Anápolis, no Rápido do Anashopping, localizado na Avenida Universitária, nº 2.221, Vila Santa Isabel. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de endereço e carteira de trabalho.