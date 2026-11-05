Ceap-Sol abre processo seletivo para 17 cargos com oportunidades para PcDs

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Inscrições para concorrer aos postos, com salários de R$ 1,7 mil a R$ 4,4 mil, poderão ser feitas de 09 a 13 de novembro, na sede da unidade do Governo de Goiás, no Jardim Europa, em Goiânia (Foto: Cejane Pupulin / ISG)

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol) anuncia a abertura do processo seletivo nº 006/2026, exclusivo para pessoas com deficiência (PcDs). A seleção prevê a formação de cadastro reserva para 17 cargos das áreas assistencial, administrativa e técnica da unidade do Governo de Goiás.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente dos dias 09 a 13 de novembro, das 8 às 14 horas, na sede da unidade, gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG). O Ceap-Sol está localizado na Avenida Veneza, quadra 62, lote 1/10, s/n, Jardim Europa, em Goiânia.

Processo seletivo do Ceap-Sol

O processo seletivo será realizado em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório:

  • avaliação curricular;
  • prova oral de conhecimentos técnicos.

Os salários variam de R$ 1.746,00 a R$ 4.431,40, conforme o cargo e a carga horária prevista em edital.

Para participar, os interessados devem acessar o site www.isgsaude.org.br , entrar na aba Trabalhe Conosco e selecionar a unidade Ceap-Sol. No endereço, estão disponíveis o edital completo, a ficha de inscrição e a relação de documentos necessários para a candidatura.

Cargos disponíveis

Os cargos disponíveis são:

  • analistas de gestão de gente e de TI;
  • assistente social;
  • auxiliares administrativos, de farmácia e de lavanderia;
  • biomédico;
  • enfermeiros de educação continuada e SCIH;
  • fonoaudiólogo;
  • nutricionista;
  • técnicos de enfermagem do trabalho, de nutrição, de saúde bucal, de segurança do trabalho e de TI;
  • terapeuta ocupacional.

Secretaria da Saúde (SES) – Governo de Goiás

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