Vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as unidades de saúde

Para receber o imunizante, é importante estar acompanhado de um responsável e ter em mãos um documento pessoal com foto, o cartão do SUS e o cartão de vacina (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A vacina disponível no município é a mesma utilizada na rede particular e protege contra os quatro sorotipos da dengue: D1, D2, D3 e D4. O imunizante é seguro e eficaz na proteção contra a doença.

Para receber o imunizante, é importante estar acompanhado de um responsável e ter em mãos um documento pessoal com foto, o cartão do SUS e o cartão de vacina.

De acordo com a gerente de Imunização, Polyana Benfica, o município ainda possui baixa adesão ao imunizante. Além disso, é essencial tomar as duas doses da vacina (três meses após a primeira) para garantir a proteção completa.

“O município não possui uma estimativa precisa da cobertura vacinal, visto que, por ser uma faixa específica, os dados são coletados apenas pelo Ministério da Saúde. Mas, pela análise feita na cidade e na quantidade de vacina disponível, percebemos a baixa adesão, assim como o fato de que muitas pessoas tomam apenas a primeira dose, esquecendo da segunda”, explica.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, este ano já foram aplicadas 7.631 doses da vacina contra a dengue nas unidades de saúde do município. A expectativa é ampliar a cobertura vacinal, garantindo mais proteção contra a doença no município.

Em Anápolis as salas de vacina funcionam em todas as unidades de saúde da família (USF) seguindo os seguintes horários:

Unidades com horário estendido:

A aplicação da vacina está disponível em horário estendido, das 8h às 21h, nas seguintes unidades de saúde: Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes. Nas demais unidades distribuídas pela cidade, o atendimento segue normalmente, de acordo com o horário habitual.

Das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, nos bairros:

Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque.

Somente às segundas-feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel.

Somente às terças–feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Dom Manoel, Maracanãzinho e Leblon.

Somente às quartas-feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Jardim Alvorada e Paraíso.

Somente às quintas-feiras, das 8h às 15h:

Unidades de Saúde Jardim das Américas e Maracanã.

Somente às sextas-feiras, das 8h às 15h:

Unidade de Saúde Jardim das Oliveiras.

Unidades nos distritos:

-Interlândia e Souzânia (toda quinta-feira do mês);

-Joanápólis (toda quarta-feira da segunda semana do mês);

-Goialândia (toda terça-feira da terceira semana do mês);

-São Vicente e Branápolis (toda terça-feira da quarta semana do mês).