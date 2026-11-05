Quinta no Cinema abre programação de novembro com exibição do curta “Dudu e o Lápis Cor da Pele”

Sessões gratuitas serão realizadas nesta quinta-feira (5), às 9h e às 15h, no Cine Sibasolly, com classificação livre (Imagem: Dudu e o Lápis Cor da Pele / Youtube)

Lançado em 2018, o filme acompanha Dudu, um menino negro, inteligente e imaginativo, estudante de um colégio particular de classe média em São Paulo. Durante uma aula de educação artística, a professora pede que os alunos façam um desenho de si mesmos e orienta o garoto a utilizar um lápis que chama de “cor da pele”. A situação desperta em Dudu questionamentos sobre sua identidade e o leva a buscar respostas para suas inquietações.

Com 18 minutos de duração e classificação livre, o curta aborda questões relacionadas à identidade racial e à construção da percepção que as crianças têm de si mesmas. A narrativa propõe uma reflexão sobre representatividade e sobre como situações aparentemente simples do cotidiano podem despertar importantes questionamentos.

Escolas interessadas em organizar visitas para participar das sessões podem entrar em contato previamente pelo telefone (62) 2604-0593.