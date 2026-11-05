Abertas inscrições 4ª etapa do 1º Circuito Anapolino de Ciclismo MTB, em Interlândia

Inscrições para o passeio ciclístico ou mountain bike devem ser feitas pelo site Brasil Corrida até 13 de novembro ou enquanto houver vagas disponíveis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O passeio ciclístico terá percurso de 29 quilômetros e participação gratuita. A concentração será às 7h, com largada às 7h15, na Praça Central de Interlândia. Durante o trajeto, os participantes terão pontos de hidratação e um café da manhã oferecido a todos os inscritos.

Para quem deseja participar da competição, o Campeonato XCM contará com duas opções de percurso: o completo, de 60 quilômetros, e o reduzido, de 48 quilômetros. No percurso completo, as categorias são Elite Masculino e Feminino, E-Bike, Master A, B e C Masculino, Sub-25, Sub-30, Sub-35 e Sub-45 Masculino. Já o percurso reduzido contempla Master Feminino acima de 31 anos – Pró, Over 60 Masculino – Pró, Sub-55 Feminino – Amadora e Sub-55 Masculino – Amadora. A inscrição para as provas competitivas custa R$ 65.

As três primeiras etapas do circuito deste ano foram realizadas nos distritos de Souzânia, Goialândia e Joanápolis. A iniciativa busca incentivar a prática do ciclismo, ampliar a participação da população em atividades esportivas e valorizar os distritos de Anápolis por meio de eventos ao ar livre.