Equatorial aponta que Anápolis contabiliza 136 colisões contra postes em 2026: a 3ª do estado em volume de casos

Importante polo industrial do estado atrai atenção para os acidentes na rede de energia; Equatorial Goiás reforça alerta sobre riscos de segurança, custos operacionais e interrupção do serviço

Um monitoramento da Equatorial Goiás revela que o município de Anápolis registrou 136 ocorrências de postes de energia elétrica atingidos por veículos entre janeiro e outubro deste ano. O município ocupa a terceira posição no ranking de colisão contra estruturas da rede elétrica em Goiás, ficando atrás apenas de Goiânia (490 casos) e Aparecida de Goiânia (156 casos), e à frente de Catalão (129 casos) e Rio Verde (128).

Ao todo, a Equatorial Goiás registrou 2.922 ocorrências de colisões com postes em território goiano nos dez primeiros meses de 2026.

Comportamento no trânsito e fatores de risco

A inobservância das práticas de direção defensiva e segura, junto com o desrespeito às leis de trânsito, como o excesso de velocidade — aliados à falta de manutenção de veículos e à distração ao volante por causa de celulares, embriaguez ou sono, especialmente —, geram a maior parte dos acidentes que impactam diretamente sobre esse componente importante da infraestrutura elétrica em Goiás.

Além dessas intercorrências provocadas por terceiros, para agravar, outras causas também provocam danos aos postes do sistema elétrico, como eventos climáticos extremos — a exemplo de vendavais e descargas atmosféricas —, exigindo ainda mais esforço para a recomposição dos sistemas por parte da companhia.

Ocorrências crescem pela manhã

Mapeamentos do Centro de Operações Integradas (COI) da distribuidora apontam que a maior concentração das colisões com postes ocorre durante o período da manhã, concentrando mais de 42,6% dos casos. As ocorrências registradas à tarde correspondem a 34,8% do total, seguidas pelo período noturno (13,2%) e pela madrugada (9,4%).

Essas colisões provocam severas interrupções no fornecimento de energia para residências e estabelecimentos comerciais, geram elevados custos operacionais de manutenção. Além disso, representam sérios riscos de segurança à população, decorrentes do perigo de choque elétrico e da queda de cabos partidos energizados.

O gerente de Serviços Técnicos e Comerciais da região Norte, Leandro Chaves de Melo, ressalta que a conscientização no trânsito é indispensável para preservar vidas e assegurar a qualidade do serviço. “É essencial uma mudança de comportamento no trânsito para enfrentar esse problema que afeta, de forma significativa, a infraestrutura elétrica destinada a atender a população goiana”, alerta o gerente.

Danos, recomposição da rede e responsabilidade

Sempre que ocorre uma colisão contra a estrutura elétrica da companhia, equipes técnicas são deslocadas de forma imediata para o local do acidente a fim de realizar a retirada do poste danificado, instalar os novos equipamentos e reordenar os circuitos e fiações de energia conectadas. Essa força-tarefa tem como objetivo restabelecer a segurança da área e retomar o reabastecimento de energia o mais rápido possível.

Vale ressaltar que a responsabilidade financeira por esses danos é do condutor causador do acidente. De acordo com a legislação, o motorista responsável pela colisão responde civilmente pelos prejuízos causados à infraestrutura pública da rede e deve arcar integralmente com os custos de substituição do poste atingido e recomposição do sistema.

Embora o volume de casos em 2026 siga expressivo e preocupante, até o final da segunda quinzena de outubro o indicador revelava números abaixo do índice registrado em 2025, quando a concessionária registrou 4.382 ocorrências de postes atingidos em acidentes de trânsito no território goiano.

A Equatorial Goiás reforça as orientações de segurança em casos de acidentes envolvendo os postes de energia:

* Se tiver cabos caídos, procure ficar no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento pelas equipes da empresa;

* Não se deve tocar em cabos que estejam no solo, sobre o carro ou ficar embaixo de estruturas danificadas;

* Caso o poste tenha caído sobre o veículo, o motorista não deve sair do automóvel até a chegada de socorro;

* No caso de pedestres que estiverem passando pelo local, a companhia alerta para não se aproximarem e chamarem pelo socorro imediatamente;

* Mantenha o veículo com a manutenção em dia, verificando as condições dos pneus, dos freios, dos faróis e dos retrovisores;

* Não dirija sob o efeito do álcool, remédios ou qualquer outra substância tóxica;

* Não use celular quando estiver dirigindo. Além de colocar em risco a sua vida, dos pedestres e outros motoristas, a infração para quem é pego usando o celular na direção é considerada gravíssima;

* Fique atento às condições da pista e do clima. Em caso de pista molhada ou de neblina, dirija com cuidado.

* Diminua a velocidade e mantenha a distância dos demais veículos;

* Respeite sempre a sinalização de trânsito e os limites de velocidade das vias, em qualquer dia, local e horário.

Canais de atendimento

Os clientes podem registrar qualquer ocorrência pelos canais de atendimento da Equatorial Goiás:

* Agência Virtual no site www.equatorialenergia.com.br;

* Aplicativo Equatorial Energia (Android e iOS);

* Atendente virtual Clara, via WhatsApp, pelo número (62) 3243-2020;

* Call Center 0800 062 0196;

* Agências de atendimento distribuídas em todo o estado.

Sobre a Equatorial Goiás

A Equatorial Goiás é uma empresa que pertence ao Grupo Equatorial, uma holding brasileira do setor de utilities, sendo o 3º maior grupo de distribuição de energia do País, com 7 concessionárias que atendem mais de 56 milhões de pessoas. Somente em Goiás são cerca de 3,5 milhões de unidades consumidoras atendidas, localizadas em 237 municípios do Estado e abrangendo 98,7% do território estadual, com cobertura de uma área de 336.871 km².