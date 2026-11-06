Prefeitura de Anápolis abre 30 vagas para curso gratuito de barbeiro

Inscrições devem ser feitas presencialmente no Cenfor do Filostro Machado e as matrículas seguem até o preenchimento das vagas (Foto: Banco de Dados / Unsplash)

A capacitação oferece aos participantes a oportunidade de aprender uma nova profissão e desenvolver habilidades para atuar no ramo da barbearia, seja como profissional contratado ou por meio do próprio negócio.

A iniciativa integra as políticas da administração municipal de geração de emprego e renda, com investimentos em qualificação profissional para ampliar as oportunidades de trabalho e incentivar a autonomia financeira da população.