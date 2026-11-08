Ipasgo Saúde registra 105 mil beneficiários com débitos

Beneficiários podem consultar possíveis pendências financeiras pelo portal do Ipasgo Saúde, na opção Situação Financeira, ou pelo aplicativo da operadora (Foto: Ipasgo Saúde)

O Ipasgo Saúde identificou 105.764 beneficiários com pendências financeiras na operadora. Para orientar os usuários sobre a consulta e a regularização dos débitos, o plano reforçou os canais de atendimento e alerta para os riscos de golpes envolvendo cobranças.

A partir de dezembro, também haverá mudança na data de vencimento das mensalidades e coparticipações dos planos Básico e Especial.

De 1º a 29 de outubro de 2026, o Ipasgo registrou 31.583 atendimentos relacionados à campanha de recuperação da inadimplência. As orientações incluem a verificação de valores cobrados, a identificação de possíveis divergências e os procedimentos para regularizar pagamentos em atraso.

Como consultar débitos e regularizar a situação no Ipasgo Saúde

Os beneficiários podem consultar possíveis pendências financeiras pelo portal do Ipasgo Saúde, na opção Situação Financeira, ou pelo aplicativo da operadora, na mesma área.

Quem receber uma notificação de cobrança deve conferir a origem dos valores e os prazos informados. Caso não reconheça o débito, identifique alguma divergência ou já tenha efetuado o pagamento, a orientação é procurar o Ipasgo Saúde para esclarecer a situação antes de tomar outras providências.

A falta de regularização pode levar a medidas previstas nas regras aplicáveis, incluindo bloqueio, suspensão ou cancelamento do plano, conforme as condições contratuais e os procedimentos cabíveis.

O presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D’Abadia, destaca a importância de orientar os beneficiários sobre os procedimentos de regularização.

“Queremos facilitar o acesso à informação e orientar os beneficiários sobre como consultar possíveis pendências e regularizar sua situação financeira. Por isso, reforçamos nossos canais de atendimento para esclarecer dúvidas e informar os procedimentos necessários”, afirma.

Mensalidades do Ipasgo Saúde passam a vencer no dia 2

A partir de dezembro de 2026, as mensalidades e coparticipações dos planos Básico e Especial passarão a vencer no dia 2 de cada mês, em vez do dia 10.

Com a antecipação de oito dias, os beneficiários desses planos devem ficar atentos aos novos prazos para evitar atrasos nos pagamentos.

A operadora recomenda consultar os boletos com antecedência e considerar a mudança no planejamento financeiro.

Ipasgo Saúde alerta para golpes envolvendo cobranças

O Ipasgo Saúde também orienta os beneficiários a redobrar os cuidados com mensagens de cobrança recebidas por aplicativos, e-mail ou outros meios digitais.

Para consultar valores, emitir boletos e esclarecer dúvidas, a recomendação é utilizar apenas os canais oficiais da operadora e evitar links suspeitos ou mensagens cuja origem não possa ser confirmada.

Em caso de dúvida, os usuários podem procurar atendimento pelos seguintes canais:

Site: www.ipasgosaude.com.br

Aplicativo: Ipasgo Saúde

WhatsApp: (62) 3238-2400

Central de Atendimento: 0800 062 1920

Atendimento presencial: Agência do Ipasgo Saúde na Avenida T-2, em Goiânia, ou unidades da operadora no interior do estado.

Ipasgo Saúde – Governo de Goiás