Prefeitura realizou serviços urbanos em 72 regiões de Anápolis entre os dias 03 e 06

Programação incluiu roçagem, capina, poda de grama e árvores, plantio, poda ornamental, troca de lâmpadas e manutenção asfáltica (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os serviços de roçagem mecanizada e capina foram realizados no Privê Lírios do Campo, Residencial Ipanema, Parque São João, Residencial Geovanni Braga, Residencial Arco Íris, Setor Sul 1ª etapa, Residencial Belvedere e Residencial Alphaville. Já a capina manual contemplou o bairro Jundiaí e o Setor Central.

A poda de grama passou pela Vila Nossa Senhora D’Abadia, nas avenidas Engenheiro Portela e Belo Horizonte; pelo Setor Sul, na Avenida Amanda Braga Tibúrcio e no campo do setor; e pelas laterais da Avenida Pedro Ludovico. Também foram atendidos Cidade Jardim, nas avenidas A e das Nações; Polocentro, nas avenidas Nacional, Mirage e Cantor Sinhozinho; Filostro Machado, nas avenidas Sérvio Túlio Jaime e Ayrton Senna; e Jardim Flor de Liz, na Avenida Gomes de Souza Ramos.

Os trabalhos também contemplaram o Bairro da Lapa; o Parque das Primaveras, na Avenida Isidoro Sabino; o Jardim Arco Verde, na Avenida Arco Verde; a Vila Jussara, na Avenida Miguel João, nas proximidades do antigo Juizado; o Parque dos Pirineus, na Avenida dos Pirineus; a Avenida Brasil Sul; o Residencial Cerejeiras, nas avenidas Cerejeiras e RC-16, e a Arena Calixtópolis; o Parque Brasília, na Avenida Ayrton Senna; a Estação de Esporte, no Polocentro; o Residencial Summerville; o Feirão Coberto do Jundiaí; além do Centro de Convenções e do Campo do Flamengo.

A troca de lâmpadas foi realizada no Filostro Machado, Residencial Morada Nova, Residencial Ipanema, Residencial Vila Feliz e bairro Santo Antônio.

Na manutenção asfáltica, as equipes atuaram na Avenida Brasil Sul, Residencial Ayrton Senna, Parque São João, Residencial Copacabana, Residencial Leblon, Jardim Alexandrina, Jardim Primavera, Filostro Machado, Setor Summerville, bairro Campos Elísios, Jardim das Américas e Anexo Itamaraty. Os trabalhos também passaram pelo Parque São Jerônimo, Viviam Parque, Parque Brasília, distrito de Souzânia, Residencial Santo Expedito e região da Rodoviária. A programação incluiu ainda o Residencial Flamboyant, Residencial Morumbi, Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), Vila Jaiara, Nova Vila Jaiara, Jardim das Primaveras e Cidade Jardim.

A poda de árvores foi realizada na Cidade Jardim, Vila São Jorge, bairro Paraíso e Vila Santa Maria de Nazaré.

As equipes também executaram plantios na rotatória dos Pirineus, no canteiro central do retorno da CMTT e no trevo da Havan.

Já a poda ornamental contemplou o Parque Linear do Jardim Itália, Parque Onofre Quinan, Praça Bom Jesus, Praça Ferroviária, Praça Santo Antônio e Estação Ferroviária, no Setor Central.