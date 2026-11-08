Nova temporada do projeto Troca Sustentável disponibiliza 2 mil mudas de 20 espécies em Anápolis

mudas jardim botanico

Trocas serão realizadas sempre às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h e das 14h às 16h enquanto estiverem disponíveis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A nova temporada de doação de mudas do projeto Troca Sustentável já está disponível no Jardim Botânico de Anápolis, localizado na Avenida Professora Zenaide de Calle Roriz, no bairro Jundiaí. A iniciativa oferece 2.000 mudas de 20 espécies em troca de latinhas recicláveis, lixo eletrônico e a apresentação do CPF. As trocas serão realizadas sempre às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h e das 14h às 16h enquanto estiverem disponíveis.

Para participar, a população pode levar 100 latinhas e trocar por 10 mudas ou 50 latinhas por cinco mudas. Também é possível trocar lixo eletrônico, sendo que cada quilo de resíduo corresponde a uma muda. Além disso, cada pessoa tem direito a três mudas mediante apresentação do CPF.

Entre as espécies disponíveis estão ameixa, café, ipê-rosa, flamboyant-mirim, amora, abacate, graviola, guapeva, ingá, jacarandá, ipê-roxo, jenipapo, pitanga, ipê-jardim, oiti, jamelão, paineira, jatobá, manga e tamarindo.

As mudas frutíferas são destinadas ao plantio em áreas amplas, enquanto as demais espécies também contribuem para ações de arborização e reflorestamento.

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