Último dia: Nota Fiscal Goiana cadastra para penúltimo sorteio do ano

Serão distribuídos R$ 200 mil em 158 prêmios, com valores que variam de R$ 500 a R$ 50 mil (Foto: Denis Marlon)

O consumidor que ainda não participa da Nota Fiscal Goiana têm até domingo (08/11) para se cadastrar e concorrer ao sorteio de novembro, que distribuirá R$ 200 mil em prêmios.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pela internet, no site do programa.

O 121º sorteio será realizado no próximo dia 26, na sede da Secretaria da Economia, em Goiânia. Ao todo, serão distribuídos: 158 prêmios, incluindo:

um de R$ 50 mil,

três de R$ 10 mil,

quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil

100 de R$ 500.

Os valores são brutos e estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda.

Qualquer pessoa que tenha CPF pode participar. O cadastro é simples, pelo site http://www.goias.gov.br/nfgoiana. Basta clicar no botão “Cadastre-se” e preencher as informações solicitadas.

Nota Fiscal Goiana – benefícios

Quem se cadastrar até o prazo participa do sorteio com um bilhete eletrônico. Os participantes já inscritos concorrem mensalmente ao informar o CPF na nota fiscal em compras realizadas no comércio goiano.

Além dos sorteios, os pontos acumulados no programa podem ser utilizados para obter desconto de 5% a 10% no IPVA. A relação dos ganhadores e as orientações para resgate dos prêmios são divulgadas no portal da Nota Fiscal Goiana após a realização dos sorteios.

Em dezembro, a Nota Fiscal Goiana encerra o calendário anual de sorteios com uma edição especial. Serão distribuídos R$ 700 mil em prêmios aos consumidores cadastrados no programa. Além disso, R$ 1 milhão será destinado ao Time Goiano do Coração, iniciativa que beneficia os clubes de futebol da primeira divisão do Campeonato Goiano.

Secretaria da Economia – Governo de Goiás