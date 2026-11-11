Alterado prazo para transferência de alunos da Rede Municipal de Educação de Anápolis

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Solicitações poderão ser feitas presencialmente entre os dias 12 e 24 de novembro, na secretaria da unidade em que o estudante está matriculado (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, alterou o prazo para a transferência de alunos da Rede Municipal de Educação. Com a mudança, os responsáveis poderão solicitar a transferência para o ano letivo de 2027 a partir desta quinta-feira (12). O procedimento seguirá até o dia 24 de novembro. A alteração ocorreu devido às fortes chuvas e às variações climáticas registradas na cidade, que provocaram intercorrências no sistema.

A solicitação da Transferência por Interesse (TIP) deve ser feita presencialmente, na secretaria da unidade de ensino em que o estudante está matriculado. Para isso, os responsáveis devem comparecer ao local durante o período previsto, munidos de documentos pessoais.

No momento da solicitação, será possível consultar a disponibilidade de vagas na unidade pretendida. Caso não haja vagas disponíveis, o estudante poderá ser incluído na lista de espera.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a Rede Municipal de Ensino atende atualmente cerca de 38 mil alunos em Anápolis, contando com unidades escolares distribuídas em diferentes regiões da cidade. Além da transferência, a matrícula e rematrícula também podem ser feitas seguindo o calendário da Rede Municipal de Educação disponível no site da Prefeitura de Anápolis.

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