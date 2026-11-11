Parque JK ganhará novas quadras esportivas, deck para o pôr do sol e palco para eventos

Projeto inclui desassoreamento do lago, ampliação da pista de caminhada e modernização de playgrounds, academia e demais estruturas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Entre as novidades estão a construção de uma quadra poliesportiva e outra de streetball, destinada à prática de basquete de rua. O projeto também prevê a implantação de espaços de contemplação próximos à lagoa e de um palco elevado, com área destinada ao público para a realização de eventos.

Outra novidade será a construção de um deck sobre a lagoa, que permitirá aos visitantes contemplar a paisagem e o pôr do sol. O espaço também poderá ser utilizado para a realização de pequenas confraternizações.

A pista de caminhada passará por reforma e ampliação, tanto na largura quanto no percurso. Em pontos sujeitos a alagamentos durante o período chuvoso, serão criados caminhos alternativos para permitir a continuidade das atividades físicas.

As intervenções também incluem a reforma da pista de skate, dos sanitários, da lanchonete, dos estacionamentos e da estrutura dos pedalinhos. Os playgrounds e a academia ao ar livre receberão equipamentos mais modernos, sendo que a academia será transferida para uma área fora dos pontos sujeitos a alagamentos.

O projeto prevê ainda a instalação de bicicletário, a criação de uma área destinada ao estacionamento de food trucks durante eventos, a substituição do mobiliário urbano e a reforma da rampa de acesso de veículos aquáticos à lagoa.

Um dos principais espaços de lazer de Anápolis, o Parque Ecológico JK foi inaugurado em 2003, na área do antigo Jundiaí Praia Clube. Com aproximadamente 63 mil metros quadrados, o parque abriga uma lagoa de 44 mil metros quadrados, formada pelo represamento do Córrego Água Fria. A gestão municipal tem investido constantemente em melhorias no local, com o objetivo de preservar um dos espaços mais importantes da cidade e garantir que a população tenha acesso a uma estrutura adequada para atividades físicas, lazer e convivência.