Banda Seu Bené apresenta espetáculo “Uma Viagem Musical” na Quarta Cultural desta semana

Apresentação gratuita será nesta quarta-feira (11), às 19h30, no Teatro Municipal, com repertório que reúne MPB, música instrumental e sucessos nacionais e internacionais (Foto: Divulgação)

O repertório reúne clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), música instrumental e sucessos das décadas de 1970, 1980 e 1990. A apresentação também passeia por diferentes estilos da música nacional, incluindo obras de Luiz Gonzaga.

Histórico

A Banda Seu Bené surgiu como uma homenagem à memória de Bené, pai dos músicos Cláudio Lima, Beto Lima e Renato Lima, que incentivou a formação musical dos filhos. A família chegou a Anápolis em 1984, onde os músicos construíram sua trajetória artística e fundaram bandas como Gota D’Água e Exporta-Som.

Ao longo dos anos, também se apresentaram em tradicionais clubes da cidade, como Pigalle e Alkazaar, e criaram a Seresta do Lago, iniciativa que contribuiu para fortalecer a musical local.

Atualmente, a Banda Seu Bené é formada por Cláudio Lima, na guitarra, violão e vocal; Beto Lima, no cavaquinho, percussão e vocal; Adelzon Maciel, no vocal; Renato Lima, no baixo; Abrão, na bateria; e Junival, nos teclados.

O evento também contará com feira cultural e praça de gastronomia, com opções de artesanato, cultura e alimentação.

A Quarta Cultural é uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e busca ampliar o acesso da população à programação artística e cultural do município.