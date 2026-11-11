Márcio Corrêa encaminha à Câmara projetos nas áreas tributária, educação, cultura, esporte e mobilidade

Pacote inclui descontos para regularização de débitos, prorrogação de programas, novas bolsas culturais e medidas para educação, esporte e transporte coletivo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Entre as principais medidas está o programa Fique em Dia, o Refis municipal, que prevê descontos de 70% a 100% sobre juros e multas de tributos em atraso. A iniciativa busca oferecer condições mais favoráveis para que os contribuintes regularizem suas pendências, contribuindo também para o fortalecimento da arrecadação e a continuidade dos investimentos no município.

Outra proposta é a prorrogação do programa Desengaveta, que concede redução de 50% no Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). A medida busca incentivar a regularização de imóveis adquiridos, mas ainda não registrados, proporcionando maior segurança jurídica aos proprietários.

Educação, cultura, esporte e mobilidade

Na área da educação, os projetos incluem a prorrogação do Plano Municipal de Educação e a Política Municipal de Alfabetização na Idade Certa, voltada ao fortalecimento da aprendizagem nos primeiros anos escolares.

Para a cultura, está prevista a reestruturação do programa Bolsa Cultura, com a oferta de 114 bolsas. Também foi encaminhada a proposta de regulamentação da Casa do Artesanato, que estabelece diretrizes para a exposição e comercialização de produtos artesanais e prevê a possibilidade de gestão direta pelo município ou em parceria com organizações da sociedade civil.

No esporte, o Plano Municipal do Esporte estabelece metas de ampliação de até 30% na realização de eventos esportivos. O conjunto de propostas contempla ainda o subsídio ao transporte coletivo, como parte das medidas voltadas à mobilidade urbana no município.

Os projetos seguem para análise e deliberação da Câmara Municipal. As iniciativas integram as ações de gestão voltadas à organização administrativa, ao fortalecimento das políticas públicas e à melhoria dos serviços prestados à população.