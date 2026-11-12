Escola de Música de Anápolis inicia série de recitais

Programação reúne cinco apresentações até 26 de novembro, com alunos de música de câmara, piano popular e clássico, flauta doce, instrumentos de palheta e violino (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A apresentação reúne alunos da disciplina de Música de Câmara, que desenvolvem a prática de tocar em grupo e explorar diferentes combinações de instrumentos e voz. O repertório é variado e inclui estilos como pop, samba, música instrumental e sertanejo.

A programação continua na quinta-feira (12), com o Recital de Piano Popular e Flauta Doce. Na terça-feira (17), será a vez dos instrumentos de palheta, como oboé, clarineta e saxofone, em uma apresentação irá reunir ritmos como pop, samba, choro, MPB e jazz, em execuções individuais ou em conjunto.

Já na quinta-feira (19) o Recital de Violino apresenta os resultados das aulas dessa disciplina. A proposta do repertório varia entre a Música Clássica e Popular, com apresentações solo e em grupos onde o fazer musical será através de violinos e outros instrumentos inseridos nas apresentações.

Encerrando a programação, no dia 26 de novembro, será realizado o Recital de Piano Clássico, com obras de compositores como Mozart, Beethoven, Johann Sebastian Bach e Debussy. Os estudantes apresentam composições trabalhadas durante as aulas, que envolvem técnicas específicas do instrumento e leitura de partituras.

Todas as apresentações estão previstas para as 19h30, no auditório da Escola de Música de Anápolis – Orestes Farinello. Os recitais são realizados ao final de cada semestre e têm como proposta compartilhar com o público o aprendizado e a evolução musical dos estudantes.