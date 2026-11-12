Obras do Complexo Cultural entram na fase final

complexo cultural

Espaço de mais de 3 mil metros quadrados reunirá as Escolas de Dança e de Teatro, com previsão de receber alunos no primeiro semestre de 2027 (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A obra do Complexo Cultural, localizado na Avenida Brasil Sul, no prédio da antiga Papelaria Tributária, entrou na fase final da parte estrutural dos espaços internos, com previsão de entrega em até 10 dias. Com 3.072,40 m² de área de intervenção, o espaço abrigará as Escolas de Dança e de Teatro de Anápolis e deverá receber os alunos dos cursos no primeiro semestre de 2027.

Após a conclusão da etapa estrutural, serão realizados os ajustes finais, com a montagem das salas e a instalação de equipamentos, como piso flutuante, espelhos, tapetes, e barras de apoio, aparelhos de ar-condicionado e estrutura de som.

Os antigos espaços onde as escolas funcionavam apresentavam problemas estruturais causados pelo desgaste do tempo e pela falta de manutenção. A unificação facilitará o deslocamento de pais e responsáveis, enquanto as melhorias deverão contribuir para a qualidade das aulas e o desenvolvimento dos alunos, com equipamentos modernos e ambientes adequados às atividades desenvolvidas.

Estrutura do Complexo Cultural

O térreo contará com hall de entrada e área de atendimento para recepcionar alunos e visitantes, além de elevador para pessoas com mobilidade reduzida e PCD e escada, garantindo acessibilidade e praticidade. Já o último pavimento será destinado aos servidores, com copa, sala de máquinas e banheiros feminino, masculino e acessível para pessoas com deficiência (PCD).

Escola de Dança

O 2º e o 3º pavimentos serão destinados à Escola de Dança de Anápolis Maurício Salles e contarão com sala multiuso para eventos, oito salas de dança com piso flutuante, armário colmeia e isolamento acústico, além de barras para dança e espelhos. Além disso, o espaço contará também com recepção, almoxarifado, banheiros feminino, masculino e PCD, sala de gerência, coordenação, secretaria, sala dos professores, copa/cozinha, sala de figurino de corpo de baile e depósito para material de limpeza.

Escola de Teatro

O 4º pavimento receberá a Escola de Teatro Elídia Simonetti, com três salas de teatro equipadas com piso flutuante, colchonetes e sapateiras, além de espaços para armazenamento de figurinos e materiais didáticos, sala multiuso, sede da Companhia Anapolina de Teatro (CAT) e almoxarifado. A estrutura também contará com sala de espera, secretaria, coordenação, sala dos professores, copa/cozinha e banheiros feminino, masculino e acessível para pessoas com deficiência (PCD).

 

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