Obras do Complexo Cultural entram na fase final

Espaço de mais de 3 mil metros quadrados reunirá as Escolas de Dança e de Teatro, com previsão de receber alunos no primeiro semestre de 2027 (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Após a conclusão da etapa estrutural, serão realizados os ajustes finais, com a montagem das salas e a instalação de equipamentos, como piso flutuante, espelhos, tapetes, e barras de apoio, aparelhos de ar-condicionado e estrutura de som.

Os antigos espaços onde as escolas funcionavam apresentavam problemas estruturais causados pelo desgaste do tempo e pela falta de manutenção. A unificação facilitará o deslocamento de pais e responsáveis, enquanto as melhorias deverão contribuir para a qualidade das aulas e o desenvolvimento dos alunos, com equipamentos modernos e ambientes adequados às atividades desenvolvidas.

Estrutura do Complexo Cultural

O térreo contará com hall de entrada e área de atendimento para recepcionar alunos e visitantes, além de elevador para pessoas com mobilidade reduzida e PCD e escada, garantindo acessibilidade e praticidade. Já o último pavimento será destinado aos servidores, com copa, sala de máquinas e banheiros feminino, masculino e acessível para pessoas com deficiência (PCD).

Escola de Dança

O 2º e o 3º pavimentos serão destinados à Escola de Dança de Anápolis Maurício Salles e contarão com sala multiuso para eventos, oito salas de dança com piso flutuante, armário colmeia e isolamento acústico, além de barras para dança e espelhos. Além disso, o espaço contará também com recepção, almoxarifado, banheiros feminino, masculino e PCD, sala de gerência, coordenação, secretaria, sala dos professores, copa/cozinha, sala de figurino de corpo de baile e depósito para material de limpeza.

Escola de Teatro

O 4º pavimento receberá a Escola de Teatro Elídia Simonetti, com três salas de teatro equipadas com piso flutuante, colchonetes e sapateiras, além de espaços para armazenamento de figurinos e materiais didáticos, sala multiuso, sede da Companhia Anapolina de Teatro (CAT) e almoxarifado. A estrutura também contará com sala de espera, secretaria, coordenação, sala dos professores, copa/cozinha e banheiros feminino, masculino e acessível para pessoas com deficiência (PCD).