Quinta no Cinema exibe curta goiano “Eu Não Nasci Para Isso” nesta quinta-feira (12)

eu nao nasci para isso

Documentário dirigido por Erik Ely aborda o alistamento militar obrigatório e será exibido gratuitamente em duas sessões, às 9h e às 15h, no Cine Sibasolly (Imagem: Reprodução)

A programação do projeto Quinta no Cinema desta semana será dedicada ao documentário “Eu Não Nasci Para Isso”, dirigido por Erik Ely. As sessões gratuitas serão realizadas nesta quinta-feira (12), às 9h e às 15h, no Cine Sibasolly, localizado no Centro Cultural Ulysses Guimarães, na Praça Bom Jesus, no Setor Central.

Produzido em Goiás, em 2024, o curta-metragem aborda o processo de alistamento militar obrigatório e a convocação de jovens para servir às Forças Armadas. A produção também discute como preconceitos e expectativas relacionados a aspectos sociais, raciais e sexuais podem influenciar a seleção e a experiência dos alistados.

Com duração de 18 minutos, o documentário propõe uma reflexão sobre as pressões enfrentadas por jovens diante de uma convocação que, muitas vezes, contraria seus desejos e projetos pessoais.

O projeto Quinta no Cinema é realizado pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e integra a Mostra Permanente de Cinema Brasileiro e Anapolino.

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