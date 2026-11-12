Quinta no Cinema exibe curta goiano “Eu Não Nasci Para Isso” nesta quinta-feira (12)

Documentário dirigido por Erik Ely aborda o alistamento militar obrigatório e será exibido gratuitamente em duas sessões, às 9h e às 15h, no Cine Sibasolly (Imagem: Reprodução)

Produzido em Goiás, em 2024, o curta-metragem aborda o processo de alistamento militar obrigatório e a convocação de jovens para servir às Forças Armadas. A produção também discute como preconceitos e expectativas relacionados a aspectos sociais, raciais e sexuais podem influenciar a seleção e a experiência dos alistados.

Com duração de 18 minutos, o documentário propõe uma reflexão sobre as pressões enfrentadas por jovens diante de uma convocação que, muitas vezes, contraria seus desejos e projetos pessoais.

O projeto Quinta no Cinema é realizado pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e integra a Mostra Permanente de Cinema Brasileiro e Anapolino.