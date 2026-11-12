Praça Recreativa do Parque dos Pireneus começa a ganhar forma

Novo espaço terá quadra de areia, playground, academia ao ar livre e área destinada à convivência dos moradores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis avança na construção da Praça Recreativa do bairro, localizada na Avenida dos Pirineus, que está na fase final de execução da pavimentação. As equipes também trabalham na instalação do pergolado e na montagem dos equipamentos de ginástica. O plantio de grama será a próxima etapa.

Ao longo da obra, o terreno foi preparado para receber os diferentes espaços, e a quadra de areia ganhou as estruturas de sustentação do alambrado. Também foram realizados os trabalhos de proteção da Área de Preservação e a preparação dos locais destinados às calçadas.

Com 3.114,43 metros quadrados, a praça também terá equipamentos da Academia da Terceira Idade (ATI), mesas e bancos para descanso e um espaço livre que poderá receber feiras e outras atividades. A iniciativa busca ampliar as opções de lazer nos bairros e levar espaços de convivência e prática esportiva para perto dos moradores.